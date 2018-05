Es war DIE Szene des WM-Finales von 2014: André Schürrle (27) dribbelt sich an der Außenbahn entlang und flankt in den Strafraum. Dort nimmt Mario Götze (25) den Ball brillant mit der Brust an und schiebt ihn am verdutzten Argentinienkeeper vorbei. Wenige Minuten danach ist die Deutsche Fußballnationalmannschaft Weltmeister. Vier Jahre später hat das Duo im DFB-Team vorerst ausgedient. Beide Spieler gehören nicht zum vorläufigen Kader. Von diesem Schock erholen sich die Kicker jetzt mit kühlen Drinks im Urlaub.

Zusammen mit ihren beiden Partnerinnen flogen die Fußballprofis nun nach Kalifornien. Dort lassen es sich die vier richtig gut gehen, wie die Clips in der Instagram-Story von Marios frisch angetrauter Ehefrau Ann-Kathrin Brömmel (28) beweisen. Neben schönen Cocktails gönnen sich die zwei Pärchen auch exquisite und reichhaltige Leckerbissen: unter anderem auch Hummer mit Nudeln und überbackenem Käse. Die Bundesligasaison ist schließlich vorbei und bis zum Start der Vorbereitung auf die neue Spielzeit ist es noch eine Weile hin.

Derweil schuften sich die Ex-Kollegen der DFB-Helden in Südtirol ab. Dort haben sie diese Woche das Trainingslager bezogen und bereiten sich auf das anstehende Turnier in Russland vor. Viel Zeit bleibt dem Team um Trainer Joachim Löw (58) aber nicht mehr – schon am 17. Juni bestreitet Deutschland sein erstes WM-Spiel gegen Mexiko.

Instagram / annkathrinvida Cocktailgläser von Ann-Kathrin Brömmel, Mario Götze, André Schürrle und Anna Sharypova

Anzeige

Instagram / annkathrinvida Instagram-Post von Ann-Kathrin Brömmel

Anzeige

Splash News Die deutschen Nationalspieler auf dem Weg ins WM-Trainingslager in Südtirol

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de