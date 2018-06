Seit mehr als 20 Tagen hat die Öffentlichkeit sie nicht mehr zu Gesicht bekommen. Während US-Präsident Donald Trump (71) in Kürze zum G7-Gipfel nach Kanada reist und anschließend ein Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un in Singapur abhält, ist seine Gattin Melania Trump (48) scheinbar spurlos verschwunden. Seit Wochen hat sich die First Lady nicht außerhalb des Weißen Hauses blicken lassen. Aus Melanias ungewöhnlich langer Abwesenheit resultieren jetzt die ersten Verschwörungstheorien der Netz-User!

Mitte Mai hatte sich die First Lady einer Nierenoperation unterzogen, nachdem sie am 10. Mai das letzte Mal öffentlich aufgetreten war. Sorgen machen musste sich die Bevölkerung aber nicht – via Twitter wurde sie über Melanias Genesungszustand auf dem Laufenden gehalten. Am 16. Mai meldete sich dann auch die First Lady selbst bei Social Media zu Wort und bedankte sich für die Gesundungswünsche. Als Melania das Krankenhaus wenige Tage später verließ, bekamen die Fotografen sie jedoch nicht vor die Linse.

Sofort gingen die Spekulationen auf Social Media los. Nutzer schrieben Kommentare wie: "Melania Trump taucht endlich wieder auf – mit einem neuen Look nach einer kosmetischen 'Nieren'-OP" neben Fotocollagen der Brünetten. Melania antwortete darauf nur: "Ich sehe, dass die Medien Überstunden machen und spekulieren, wo ich bin und was ich tue. Seien sie versichert, dass ich hier im Weißen Haus bin mit meiner Familie, ich mich großartig fühle und hart für Kinder und das amerikanische Volk arbeite." Diese Wortwahl erinnerte manchen User allerdings so stark an Trump selbst, dass sie sich sicher waren: Melania habe ihren Post niemals selbst verfasst! Die Sprecherin der First Lady wies diese Behauptungen jedoch als absurd zurück.

Saul Loeb/AFP/Getty Images Donald und Melania Trump

Alex Edelman-Pool/Getty Images Donald Trump, Maryland 2018

Drew Angerer / Getty Images Melania Trump

