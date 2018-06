Ist die Funkstille etwa vorüber? Vor Kurzem schockierte eine Nachricht die Berlin - Tag & Nacht-Gemeinde: Ganz kurz vor der Geburt ihres gemeinsamen Kindes trennten sich Schauspielerin Jenefer Riili und ihr Kollege Matthias Höhn (22). Was zum plötzlichen Split geführt hatte, gaben die beiden bis heute nicht bekannt. Umso überraschender ist Matzes neues Auftreten: Haben die beiden etwa wieder zueinandergefunden?

Sein neuer Upload auf Instagram ist an Emotionen nicht zu übertrumpfen. Auf dem Schnappschuss lässt sich in Matthias' nachdenklichem Ausdruck ein kleines Lächeln erkennen. Auch die Bildunterschrift hat es in sich. "Dieses Lachen nie mehr zu hören, ich konnte diesen Gedanken nicht ertragen", schreibt der Social-Media-Star. Im Hinblick auf den angefügten Hashtag #baldPapa stellt sich die Frage: Bedeutet der Herzenspost etwa, dass er die Mama seines noch ungeborenen Kindes zurückerobern konnte und damit wieder in den Genuss ihres Lachens kommt?

Möglich wäre es schon: Immerhin hat Jenefer bekannt gegeben, ihren Baby Daddy bei der Geburt dabei haben zu wollen. Außerdem sollen die beiden in letzter Zeit des Öfteren zusammen gesehen worden sein. Bleibt abzuwarten, ob vor dem errechneten Geburtstermin in etwa drei Wochen vielleicht noch eine Beziehungsbombe platzt – die Brünette sieht in ihren jüngsten Posts jedenfalls richtig glücklich aus.

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und Jenefer Riili

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, "Berlin – Tag & Nacht"-Darsteller

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili in ihrer 37. Schwangerschaftswoche

