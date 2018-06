Hat Oliver Sanne (31) seinen Rauswurf bei Bachelor in Paradise doch locker genommen? Eigentlich bandelte der Fitnesstrainer in der Kuppelshow mit Carolin Ehrensberger an, der er 2015 bei Der Bachelor noch einen Korb im Finale gab. Vor wenigen Wochen revanchierte sie sich und gab Oli keine Rose. Zunächst stichelte er nach dem Aus gegen die Blondine. Doch Kumpel Leonard Freier (33) verriet Promiflash, dass er es eigentlich ziemlich locker nahm: "Wir haben vorher darüber gesprochen, wie es ist, wenn man da rein geht und er meinte ganz entspannt, er probiert das mal aus und schaut was passiert. Und danach hat er mich auch angerufen und meinte: 'Ach, war schön, war nett, aber jetzt ist es vorbei'."



