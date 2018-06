Bibi Heinicke (25) und Julian Claßen (25) erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. In wenigen Monaten soll ihr kleiner Sohnemann das Licht der Welt erblicken. Für die YouTube-Stars könnte sich danach alles verändern. Schließlich haben die zwei in der Vergangenheit regelmäßig den Flieger bestiegen, um die schönsten Orte der Welt zu erkunden. Ob sie dieses Hobby auch nach der Geburt ihres Kindes weiterführen werden? In seinem neuen YouTube-Clip offenbarte der werdende Vater jetzt: "Wenn das Kind da ist, werde ich auf jeden Fall erstmal nicht reisen, weil ich mich dann voll auf das Kind konzentrieren möchte."



