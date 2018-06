Was ist nur passiert? Aurelio Savina (40) und Lisa Freidinger (29) waren zwei Jahre lang ein Paar, verlobten sich sogar. Doch ihre Hochzeit musste erst kürzlich auf Eis gelegt werden, weil sie durch die Pleite ihres Restaurants einen herben finanziellen Schaden hinnehmen mussten. Jetzt gaben sie allerdings ihre Trennung bekannt. Der Stress war offenbar zu viel für die Sommerhaus der Stars-Teilnehmer, wie Aurelio Promiflash erzählte: “Ich denke, das hat natürlich auch viel mit dem zu tun, was in den letzten Monaten passiert ist. In den letzten zwei Jahren haben wir sehr viel erlebt zusammen."



