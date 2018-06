Alles halb so wild? Zuletzt hieß es noch: Sofia Richie (19) und Keeping up with the Kardashians-Star Scott Disick (35) haben sich getrennt. Grund dafür sei sein Fremdkuscheln auf der Album-Release-Party von Kanye West (40) gewesen, auf der Scott die Hände offenbar nicht von einer unbekannten Frau lassen konnte, wie ein Foto beweisen soll. Die Tochter von Sänger Lionel Richie (68) habe sogar schon Nägel mit Köpfen gemacht und sei aus dem Haus ihres Liebsten ausgezogen. Doch Fans des Traumpaares können aufatmen: Angeblich sind Scott und Sofia doch noch zusammen – und das soll sich auch in absehbarer Zeit nicht ändern!

Das will TMZ unter Berufung auf einen Insider erfahren haben. Sofia soll von den Knuddel-Pics zwar nicht begeistert sein, doch bei der unbekannten Blondine handle es sich angeblich nur um eine langjährige Freundin von Scott. Entgegen aller Gerüchte habe der Ex von Kourtney Kardashian (39) die Frau nur ein paar Minuten lang rein freundschaftlich umarmt. Außerdem seien sie auch nicht gemeinsam nach Hause gegangen.

Doch warum hat Scott auf der Party dann Berichten zufolge mehrfach behauptet, Single zu sein? Dabei hätte laut der anonymen Quelle nur der Alkohol aus dem 35-Jährigen gesprochen. Was denkt ihr? Sind die beiden noch ein Paar? Stimmt ab!

Splash News Scott Disick und Sofia Richie im Miami-Urlaub

Splash News Scott Disick und Sofia Richie

Ethan Miller / Staff / Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian

