Alles, was wir uns zu Weihnachten wünschen, ist Mariah Carey (48)! Die Amerikanerin gehört zu den größten Gesangs-Diven unserer Zeit. Mit ihrem Mega-Hit "All I Want For Christmas Is You" läutet die Beauty jeden Winter für viele das Fest der Liebe und Besinnlichkeit ein. Und ihre deutschen Anhänger dürfen sich schon jetzt auf ein ganz besonderes Weihnachts-Geschenk freuen: Die Sängerin kommt nämlich Ende des Jahres für ein glanzvolles Dezember-Konzert in die Hauptstadt!

Das teilte Mariah jetzt ganz stolz auf ihrem Instagram-Account mit. Mit ihrer "All I Want For Christmas Is You"-Tour wird die Blondine von Anfang bis Mitte Dezember Europa bereisen – und am 05.12. auch in Berlin in der Mercedes-Benz Arena auftreten. "Bereitet euch darauf vor, in festliche Stimmung versetzt zu werden, meine Lämmer", schrieb die 48-Jährige unter ihren Post. Und auf eine grandiose Show können sich die Mariah-Fans wirklich freuen – schon das Christmas-Konzert letztes Jahr begeisterte die Kritiker. Der Guardian beschrieb das Bühnen-Event zum Beispiel als "spritzig, gefühlvoll und strahlend."

Mit ihrem eingängigen Weihnachts-Kracher hat Mariah einen absoluten Coup gelandet! Der Song ist so beliebt, dass er mit mehr als 16 Millionen verkauften Tonträgern auf Platz elf der bestverkauften Singles weltweit steht!

Mat Hayward / Getty Images Mariah Carey, Sängerin

Instagram / mariahcarey Mariah Carey, "All I Want For Christmas Is You"-Interpretin

Instagram / mariahcarey Mariah Carey an Weihnachten 2017

