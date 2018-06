Ihre Abneigung gegen Will Smith (49) findet einfach kein Ende! Von 1990 bis 1993 verkörperte Janet Hubert die Rolle der Vivian Banks in der TV-Sitcom Der Prinz von Bel-Air und spielte an der Seite von Will Smith. Zum Ende der dritten Staffel wurde sie wegen ständiger Streitigkeiten mit ihrem prominenten Schauspielkollegen von Daphne Maxwell Reid (69) ersetzt. 25 Jahre später ist ihr Groll auf Will noch immer ungebrochen. Jetzt macht sie ihn sogar für den Suizidversuch ihres Sohnes verantwortlich!

Wie diverse US-Medien berichten, wurde der 25-jährige Sohn von Janet am Wochenende ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er angeblich versucht hatte, sich das Leben zu nehmen. Zudem machten Screenshots von Facebook-Posts im Internet die Runde, die Janet verfasste. Darin schrieb die Schauspielerin: "Lieber Will, du hast mit deinen Lügen mein Leben zerstört. DU hast gewonnen, mein Sohn ist im Krankenhaus. #selbstmordversuch #fickdichwelt." Bei vielen Netz-Usern sorgte Janets Gefühlsausbruch für Verwirrung. So lautete beispielsweise ein Kommentar: "Wie kann das denn Wills Schuld sein?".

Andere User wiederum ergriffen Partei für Janet. So schrieb einer: "Ihre (Janets, Anm. d. Red.) Karriere wurde damals quasi zerstört, weil Will Smith sagte, es sei schwierig, mit ihr zu arbeiten." Tatsächlich ergatterte Janet nach ihrem Part bei "Der Prinz von Bel-Air" keine namhaften Rollen mehr – und machte stattdessen damit Schlagzeilen, öffentlich gegen ihren einstigen Co-Star zu schießen. Inwiefern ihre stagnierende Karriere jedoch mit dem versuchten Suizid ihres Sohnes zusammenhängt, dürfte vielen wohl weiterhin ein Rätsel bleiben.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

REX Features / ActionPress Cast von "Der Prinz von Bel-Air" 1990

WENN Janet Hubert mit Schauspielkollegin Angela Bassett

Daniel Deme/WENN.com Will Smith



