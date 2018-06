Noch diesen Monat bekommt Anna Maria Damm (22) ihr Baby! Das verriet die YouTuberin ihren Fans Anfang Juni auf Instagram: "Das heißt, diesen Monat ist Geburtsmonat und ich bin echt schon mega aufgeregt." Aber auch trotz der Aufregung: Sogar im letzten Schwangerschaftsmonat kommt das Model seinen Influencer-Pflichten nach. Und eines fällt dabei deutlich ins Auge: Anna Marias Bäuchlein ist echt gewaltig. Das ist wohl auch der Bald-Mama in spe deutlich bewusst. Belustigt lässt die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre Follower wissen: "Freue mich schon auf mein Riesen-Baby."



