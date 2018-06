Wurde ihre alte Flamme neu entfacht? Vier Jahre lang galten Hollywood-Hottie Robert Pattinson (32) und Schauspielerin Kristen Stewart (28) als das Dream-Couple der Traumfabrik. Während der Dreharbeiten zu der Vampirsaga Twilight hatte es bei den beiden mächtig gefunkt. Doch im Jahr 2012 nahm die Liebe der beiden Weltstars schließlich ein jähes Ende, nachdem Kristen ihren Rob betrogen hatte. Mittlerweile scheint der Edward-Darsteller seiner Ex aber vergeben zu haben: Jetzt wurde das Duo beim Turteln erwischt!

Es wäre die Liebesreunion des Jahres! Am Freitagabend schmiss Lily-Rose Depp (19), die Tochter von Johnny Depp (54) und Vanessa Paradis (45), im Chateau Marmont in Los Angeles eine große Geburtstagssause. Mit von der Partie waren auch die beiden Ex-Liebhaber, die sich Berichten zufolge die ganze Nacht lang angeregt unterhalten haben. Eine Quelle verriet gegenüber HollywoodLife: "Es wirkte so, als ob sich beide herzlich amüsierten. Sie lachten miteinander und rauchten zusammen." Wie das US-Magazin OK! berichtet, wollte ein weiterer Insider sogar wissen: "Sie wollen es dieses Mal langsam angehen lassen, aber die Chemie stimmt nach wie vor zwischen den beiden."

Ob die einstigen Turteltäubchen tatsächlich wieder auf Flirtkurs gehen, bleibt wohl noch ihr Geheimnis. Offiziell datet die 27-Jährige zurzeit jedenfalls das Victoria's Secret-Model Stella Maxwell (28). Der 31-jährige Beau hingegen ist Single.

FayesVision/WENN.com Kristen Stewart und Robert Pattinson

Vittorio Zunino Celotto/GettyImages Kristen Stewart bei den 71. Filmfestspielen von Cannes 2018

Jason Merritt/ Getty Images Robert Pattinson, Schauspieler

