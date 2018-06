Eine Hitzewelle brachte ganz Deutschland in den vergangenen Tagen um den Verstand – Cathy Lugner (28) wurde mit dem Problem auf ganz eigene Weise fertig! Der Reality-Star verbringt gerade ein paar Tage mit seiner Schwester in Berlin. Auf ihrer Reise vergisst sie aber keinesfalls, ihre Fans mit Schnappschüssen auf dem Laufenden zu halten: Nahezu komplett nackt grüßt Cathy von ihrem Balkon – da wird der Ausblick glatt zur Nebensache.

Die Exfrau von Baulöwe Richard Lugner (85) weiß sich in Szene zu setzen, wie sie mit einem Instagram-Posting zeigt. Das Playmate posiert in High Heels und knappem String an einem Geländer und blickt lasziv in die Kamera. Ein aufreizendes Motiv, das für Begeisterung bei ihren Followern sorgt, was Kommentare wie "Sehr hübsche Frau und sehr tolles Bild" zeigen. Allerdings finden sich auch ein paar kritische Stimmen unter dem Schnappschuss, die die textilfreien Shots der Ex-Naked Attraction-Kandidatin nicht gutheißen.

Mit diesen Ansichten dürfte sich die Single-Mom aber nicht lange beschäftigen: Im Promiflash-Interview verriet Cathy vor einiger Zeit, wie sie mit negativem Feedback umgeht. "Das prallt an mir ab, weil ich das mache, was mir Spaß macht. Ich tue niemandem damit weh und deswegen: I don't care und I don't give a f*ck", sagte die 28-Jährige.

Hannes Magerstaedt / Getty Images Cathy Lugner bei der Secret Fashion Show

Niki Romczyk Cathy Lugner, Model und TV-Gesicht

Patrick Hoffmann/WENN.com Cathy Lugner bei der Vogue Fashion's Night Out



