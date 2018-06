Sophia Cordalis (2) weiß, wo der Hammer hängt. Die Tochter von Musikproduzent Lucas Cordalis (50) und Kultblondine Daniela Katzenberger (31) wird im August zwar erst drei Jahre alt, verhält sich zu Hause aber schon wie eine Große. Ihre Eltern hat sie mit ihrer Niedlichkeit längst um den Finger gewickelt. In der Instagram-Story ihrer berühmten Mama sah man die Kleine zuletzt als Prinzessin mit einer pinkfarbenen Krone durchs Haus schwirren. Den Status will sich die Mini-Dani auch nicht nehmen lassen – die Krone zu teilen kam daher gar nicht in Frage.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de