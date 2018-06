In Selbstmitleid scheint sie nicht zu versinken! Zwei Jahre lang war Pete Davidson (24) mit seiner Ex Cazzie Davids zusammen. Erst Mitte Mai gab er die Trennung von der Schauspielerin bekannt. Nur zwei Wochen später zeigte er sich nun turtelnd mit seiner neuen Freundin Ariana Grande (24). Doch wo viele andere Frauen einen Wutanfall bekommen oder in Tränen ausbrechen würden, bleibt Cazzie ganz gelassen: Sie witzelt sogar über die neue Beziehung ihres Ex-Freunds!

Auf Instagram postete Cazzie kürzlich einen Schnappschuss, auf dem sie tiefenentspannt in einem Safari-Fahrzeug sitzt und sich durch eine Savannenlandschaft kutschieren lässt. "Ich war in Afrika, was habe ich verpasst?", schrieb die Tochter von US-Comedy-Star Larry David zu dem Urlaubsfoto – und wird dafür von ihren Followern gefeiert. "Genau so gewinnt man eine Trennung", lautete nur einer von vielen anerkennenden Kommentaren. Zugegeben: Noch schlagfertiger hätte sie wohl kaum auf die zahlreichen Schlagzeilen rund um Ariana und Pete reagieren können.

Arianas Ex Mac Miller (26) scheint das Beziehungsende hingegen noch ziemlich nachzuhängen. Das Musikerpaar bestätigte seine Trennung nur sechs Tage, bevor Pete das Liebes-Aus mit Cazzie bekannt gab. Zu diesem Zeitpunkt sollen der "Saturday Night Live"-Star und Ariana aber bereits heimlich angebandelt haben. Nur eine Woche später wurde Mac dann wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet – einige Fans äußerten damals den Verdacht, sein Verhalten liege am Liebeskummer. Den hat Cazzie offenbar nicht!

