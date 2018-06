Sie sind noch nicht einmal einen Monat verheiratet und ihr Leben hat sich schon gewaltig gewandelt. Am 19. Mai gaben sich Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) das Jawort – die Ex-Suits-Darstellerin wurde zur Herzogin von Sussex und der royale Rotschopf Harry krempelte seinen Lebensstil um. Lange Zeit galt er im britischen Königspalast als skandalträchtiges Sorgenkind. Zigaretten, Alkohol und nächtelanges Um-die Häuser-Ziehen – das alles gehört nun der Vergangenheit an.

Meghan war schon vor ihrer Beziehung mit dem Prinzen als Gesundheitsfreak bekannt. Yoga und eine ausgewogene, semi-vegane Ernährung stehen seit jeher bei ihr auf dem Plan. Damit hat sie offenbar auch ihren Liebsten angesteckt. "Meghan hat einen wunderbaren Einfluss auf Harry. Sie haben beide hart daran gearbeitet, noch vor der Hochzeit so gesund wie nur möglich zu leben", plauderte jetzt ein Insider im Magazin People aus. Die beiden sollen sogar eine Ernährungsberaterin engagiert haben. Der einstige Rüpel-Prinz hat durch seinen veränderten Lebensstil inzwischen sogar schon Gewicht verloren und auch das Rauchen gab er auf.

Wie der Adels-Experte verriet, sei der 33-Jährige ein Fan von Nahrungszusätzen, die für gesunde Haut und Nägel sorgen: "Meghan hat Harry ermutigt, jegliche Überbleibsel seines Party-Lifestyles loszuwerden."

