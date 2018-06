Janni Hönscheid (27) kann ihr Glück immer noch nicht fassen! Im Sommer 2016 fand die Surferin im Fernsehen die große Liebe: Bei Adam sucht Eva - Promis im Paradies verknallte sie sich in den TV-Star Peer Kusmagk (42). Nur ein Jahr später krönte das Kuppelshow-Pärchen seine tiefen Gefühle mit der Geburt seines Sohnes Emil-Ocean. Auch zwei Jahre nach ihrem Kennenlernen ist die Sportlerin immer noch total verknallt in ihren Traumprinzen: Und macht ihrem Partner im Netz jetzt eine flammende Liebeserklärung.

Am Sonntag begann für Peer ein neues Kapitel: Er führte erstmals durch seine eigene Radioshow "Kusmagk am Wochenende". Dieser bedeutende Tag erfüllte vor allem seine Liebste Janni mit Stolz. Aber nicht nur sein beruflicher Ehrgeiz und seine Kreativität beeindrucken die Blondine stets aufs Neue: Vor allem seine Papaqualitäten berühren den Lockenschopf zutiefst. "Du bist ein Mann, der zu seiner Familie steht, der Zeit mit ihr verbringen will, und es als Geschenk sieht, unserem Kind die Welt zeigen zu dürfen", bedankt sie sich auf Instagram für den gemeinsamen Alltag.

Peer hat seine Prioritäten ganz eindeutig gesetzt: Er würde seine Familie niemals für die Karriere vernachlässigen. Im Moment gelingt es dem 42-Jährigen offenbar spielend leicht, beides zu vereinen. So darf ihn sein zehn Monate alter Sohn nicht nur im Radiostudio besuchen, sondern geht für die Sendung auch gemeinsam mit ihm auf Erkundungstour. "Emil-Ocean ist ab sofort jeden Freitag mit Peer unterwegs, um schöne Sachen für euch zu testen, die man in der Großstadt oder auf dem Land mit Babys und Kleinkindern unternehmen kann", erklärt Mama Janni stolz das Showkonzept.

Instagram / jannihonscheid Peer Kusmagk, Emil-Ocean und Janni Hönscheid auf Sylt

Anzeige

Instagram / jannihonscheid Peer Kusmagk und Janni Hönscheid

Anzeige

Instagram / jannihonscheid Peer Kusmagk mit seinem Sohn Emil-Ocean und Janni Hönscheid

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de