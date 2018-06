Nun ist die Katze aus dem Sack – Sarah Lombardi (25) ist weg vom Single-Markt! Da staunten ihre Social-Media-Fans wohl nicht schlecht, als die Sängerin ein Foto postete, auf dem sie die Hand eines unbekannten Mannes hält. Ihre Follower sind komplett aus dem Häuschen und freuen sich riesig für die Noch-Ehefrau von Pietro Lombardi (25). Doch alle wollen auch wissen: Wer ist der Unbekannte, der Sarah nun glücklich macht? In einem Interview gab sie jetzt erste Einzelheiten zu ihrer neuen Liebe preis.

Sarah ist wieder in love, wie sie gegenüber Bunte bestätigte: "Ja, ich bin wieder frisch verliebt. Aber mehr möchte ich momentan nicht verraten." Während sie in der Vergangenheit immer wieder offen über ihre Beziehungen sprach und vor allem ihre Liebe zu Pietro häufig öffentlich zelebrierte, soll ihr Privatleben ab sofort auch privat bleiben. "Nur so viel: Er ist nicht in der gleichen Branche wie ich", verriet die glückliche 25-Jährige dann doch noch.

Eine Love-Reunion mit Ex Pie ist damit also endgültig vom Tisch: "Ein Liebescomeback wird es definitiv nicht mehr geben, aber unser Verhältnis ist auf jeden Fall besser als im letzten Ehejahr. Wir haben beide Zeit gebraucht, um das Ganze zu verarbeiten", erklärte Sarah. Über eine neue Frau an Pietros Seite würde sie sich übrigens riesig freuen.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Musikerin

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Netz-Star

Anzeige

Mathis Wienand/Getty Images for InTouch Sarah und Pietro Lombardi bei den InTouch-Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de