Das ist eine riesige Überraschung für alle Harrison-Fans. Dominic (26) und Sarah (27) wollen mit ihrer kleinen Tochter Mia Rose in die USA auswandern. Für einige Zeit werden sie den "American Dream" direkt in Los Angeles leben. Das verrieten die Fitness-Influencer in einem aktuellen YouTube-Video: “Wir planen das Ganze erst einmal für sechs Monate. Einfach mal, um zu schauen: Ist es was für uns? Können wir uns das Leben da drüben überhaupt vorstellen?”, erklärte Domi die Gedankenspiele des Paares.



