Model Bonnie Strange (31), BTN-Star Jenefer Riili, Love Island-Sternchen Elena Miras und Ex-Der Bachelor-Kandidatin Denise Temlitz – sie alle hatten während der Schwangerschaft mit Liebeskummer zu kämpfen. Während sich Elena und Denise erst vor Kurzem wieder mit ihren Baby-Daddys zusammenraufen konnten, hängt sowohl bei Neu-Mama Bonnie als auch bei der schwangeren Jenefer nach wie vor der Haussegen schief. Beziehungsexperte Emanuel Albert weiß ganz genau, was die Ladys durchmachen mussten. Im Interview mit Promiflash verriet er: “Für den Partner ist es jetzt das Wichtigste, da zu sein, und wenn der dann trotzdem geht, dann ist das wie so ein Urschock – das Gegenteil von dem, was man sich vorstellt.”



