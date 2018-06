Schluss mit Liebeskrise! Elena Miras und Mike Heiter überraschten erst vor gut einer Woche mit der Nachricht, dass sie sich getrennt haben. Kaum ausgesprochen ging der Mini-Rosenkrieg des Love Island-Pärchens auch schon in die Vollen. Doch das letzte Wort war wohl nicht gesprochen. Gestern trafen sie sich zu einer Aussprache, wollten über ihre Probleme reden. Das zeigte Wirkung: Mike und Elena sind wieder zusammen!

"Wie ich euch gestern mitgeteilt habe, haben Mike und ich miteinander geredet. Ich bin jetzt auch hier in Deutschland. Wir haben lange geredet und wir haben uns wieder lieb", verkündete die schwangere Österreicherin ihren Fans in ihrer Insta-Story. Ganz verliebt schmusten die beiden sogar wieder. Sie wollen ihr Glück nicht aufgeben und stattdessen an sich arbeiten: "Ich glaube, die Liebe besteht darin, dass man weiterkämpft und nicht gleich aufgibt. Auf jeden Fall siegt die Liebe. Wir wollen das zusammen schaffen und wir schaffen das auch. Wir haben zusammen eine Tochter, das darf man nicht vergessen, aber das Wichtigste ist, bei uns ist alles gut."

Auch würden Mike und Elena es bereuen, ihren Streit so öffentlich ausgetragen zu haben. Dem Vorwurf, sie würden das nur der PR-Wirkung wegen so machen, begegnet der Fitness-Fan mit einer klaren Antwort: "Schwachsinn! Wir haben uns wirklich getrennt, wir hatten auch wirkliche Differenzen und wir haben uns jetzt wieder ausgesprochen. War dumm von uns, das öffentlich zu machen oder von mir und jetzt ist wieder alles gut. Und wir hoffen, dass wir so für immer weiterleben."

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Elena Miras im Türkei-Urlaub 2018

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Elena Miras, Türkei 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de