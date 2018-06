Es war die Babyüberraschung! Die The Biggest Loser-Kandidatin Vanessa verkündete vor wenigen Tagen, dass sie und ihr Schatz Jan ein Kind erwarten. Aber nicht nur die Bald-Mama kann ihr Glück über ihr kleines Wunder kaum fassen. Auch ihre Camp-Freundin Shirin ist angesichts der süßen Nachrichten vor Freude völlig aus dem Häuschen. Gegenüber Promiflash verriet Shirin, wie sie auf die Nachwuchsnews reagierte!

"Ich habe im allerersten Moment einen Freudenschrei herausposaunt und Nessa direkt in die Arme geschlossen. Ich hatte wirklich Tränen in den Augen", beschrieb die Powerfrau den emotionalen Moment im Promiflash-Interview. Shirin wisse, wie viel es Vanessa bedeute, eine eigene Familie zu gründen. "Und das freut mich einfach für sie, mehr als Worte beschreiben können", erzählte Shirin. Ihre Freundin wollte schon immer Mama werden: "Ihr größter Wunsch geht in Erfüllung!"

Bis Vanessa und ihr Liebster ihren Spross in die Arme schließen können, dauert es aber noch etwas. Ihr Baby soll im Dezember auf die Welt kommen. "Jetzt hoffen wir erst mal, dass die Schwangerschaft weiterhin so super verläuft und das Baby gesund ist. Aber bis jetzt sieht es gut aus", schrieb Vanessa zu einem Facebook-Schnappschuss, auf dem sie und Jan stolz das Ultraschallbild in die Kamera halten.

SAT.1/Martin Rottenkolber Shirin, "The Biggest Loser"-Kandidatin

Shirin Nikkhah-Shirazi Shirin Nikkhah-Shirazi bei "The Biggest Loser"

Facebook / Vanessa - The Biggest Loser 2018 "The Biggest Loser"-Kandidatin Vanessa und ihr Freund Jan

