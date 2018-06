Für Vanessa fiel mit ihrer The Biggest Loser-Teilnahme der Startschuss für ein neues Leben: Sie kämpfte im Camp gegen ihren inneren Schweinehund und die überflüssigen Pfunde. Der Traum vom Sieg der Abnehm-Show platzte jedoch kurz vorm großen Finale. Für die leidenschaftliche Sängerin gibt es dennoch keinen Grund zur Traurigkeit – im Gegenteil! Vanessa verriet ihren Fans jetzt: Sie erwartet ein Baby!

"Jan und ich sind unfassbar aufgeregt und gespannt, wie wir mit dieser Aufgabe wachsen werden! Ich bin dankbar und glücklich", schreibt die werdende Mama zu einem Facebook-Schnappschuss, auf dem sie und ihr Schatz strahlend ein Ultraschallbild in die Kamera halten. Mögliche Babypfunde nimmt die erschlankte Ludwigshafenerin gelassen: "Natürlich werden viele Stimmen kommen, die sagen: 'Jetzt hast du gerade abgenommen und bist schlank' – das ändert nichts." Sie wisse dank "The Biggest Loser", was sie tun müsse, um die Kilos wieder loszuwerden.

Ihr kleines Wunder soll im Dezember auf die Welt kommen, bis dahin hat Vanessa nur noch einen Wunsch: "Jetzt hoffen wir erst mal, dass die Schwangerschaft weiterhin so super verläuft und das Baby gesund ist. Aber bis jetzt sieht es gut aus." Für die 26-Jährige ist es nicht die erste Schwangerschaft. 2012 verlor sie ihr ungeborenes Kind im fünften Monat. "Ich war bei einer Routineuntersuchung, da war kein Herzschlag mehr zu hören. [...] Für mich ist es keine Option, keine Kinder zu haben. Deswegen möchte ich so schnell wie möglich mein Übergewicht reduzieren", erzählte Vanessa vor ihrem Einzug ins Camp im Sat.1-Interview.

SAT.1/ Daniel Waschnig Vanessa beim "The Biggest Loser"-Umstyling

Facebook / Vanessa - The Biggest Loser 2018 "The Biggest Loser"-Kandidatin Vanessa und Jan im April 2018

SAT.1/ Daniel Waschnig Vanessa im "The Biggest Loser"-Halbfinale

