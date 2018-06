Pietro Lombardi (25) schwimmt aktuell auf einer echten Erfolgswelle! Nach seinem Sommerhit "Senorita" im vergangenen Jahr landet er nun auch mit seiner neuen Single "Phänomenal" auf Platz eins der deutschen Charts. Doch nicht nur der Track kommt super an. Auch das dazugehörige Video, in dem der DSDS-Gewinner von 2011 zusammen mit seiner Crew aus Tänzern gekonnt die Hüften schwingt, wird im Netz gefeiert.

Seit dem 18. Mai ist der Clip online und nur drei Tage später hat er schon die Zwei-Millionen-Marke geknackt. Mittlerweile sind es sogar knapp 10,5 Millionen Aufrufe auf YouTube (Stand: 07. Juni 2018, 6:15 Uhr). Dass das Video so oft angeschaut wird, liegt vermutlich nicht nur an den heißen Moves, sondern auch an dem attraktiven Model Sandra Kaminska Jerze, mit dem Pietro flirtet.

Beflügelt vom Erfolg der vergangenen Wochen könnte sich Pietro sogar vorstellen, eine WM-Edition von "Phänomenal" aufzunehmen. Nur zwei Stunden, nachdem der Papa von Alessio (2) seine Follower um Rückmeldung gebeten hatte, war klar: Die Fans sind dafür. Allerdings ist noch nicht klar, wann diese Version erscheinen wird. Schließlich startet die Fußball-Weltmeisterschaft schon kommende Woche.

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi mit seinem Award der Deutschen Single Charts

2018 RTL2 Fernsehen GmbH & Co. KG © 2018 RTL2 / Eric Przybilla; Polydor/Island Pietro Lombardis Single "Phänomenal"

Musikvideo: "Pietro Lombardi" mit "Phänomenal" Pietro Lombardi in seinem Musikvideo zu "Phänomenal"

