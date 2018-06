Emilia Clarke (31) und Jason Momoa (38) sind richtig gute Kumpels! Die beiden Game of Thrones-Stars spielten in der epischen Erfolgsserie das Paar Khal Drogo und Khaleesi – bis der mächtige Stammesanführer nach der ersten Staffel verstarb. Seitdem sind die zwei trotzdem abseits vom Set Freunde geblieben und jetzt feierten sie wieder eine Reunion: Emilia und Jason haben bei ihrem Wiedersehen für ulkige "Game of Thrones"-Pics gepost!

Auf den Fotos, die das GoT-Couple auf ihren jeweiligen Instagram-Profilen veröffentlichte, geht es richtig akrobatisch zu: Muskelberg Jason trägt die zierliche Blondine auf seinen Armen – so posieren sie gemeinsam vor einem Abbild des Eisernen Throns, der aus der Show bekannt ist. Auf einigen Schnappschüssen schneiden die zwei Schauspieler lustige Grimassen und auf einem anderen streckt sich Emilia hingebungsvoll und lachend aus. Sie fühlt sich trotz der wackeligen Pose sichtlich wohl in den starken Händen des geborenen Hawaiianers. Wie die Daenerys-Darstellerin in der Bildunterschrift unter ihrem Post zugab, brachte ihr vor allem der Alkohol den nötigen Mut ein, den die beiden vor den Aufnahmen konsumierten.

Auch ein weiterer "Game of Thrones"-Darsteller mischte in dieser lustigen Runde mit: Kit Harington (31), der in der Show den König des Nordens Jon Snow spielt, wollte es sich nicht nehmen lassen, ebenfalls den riesigen Jason hochzuheben – so wie der zuvor seine Khaleesi. Die Fans feierten diese witzigen Schnappschüssen in den Kommentaren unter den Beiträgen. Diese Filmcrew hat wirklich viele Spaßvögel an Bord!

Instagram / emilia_clarke "Game of Thrones"-Stars Jason Momoa und Emilia Clarke

Anzeige

Instagram / emilia_clarke Jason Momoa und Emilia Clarke

Anzeige

Instagram / prideofgypsies Kit Harington und Jason Momoa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de