Eva Longoria (43) will doch einfach nur ihr Kind zur Welt bringen! Die Schauspielerin ist gerade hochschwanger: Mit Ehemann José Antonio Bastón (50) erwartet sie den ersten gemeinsamen Nachwuchs – einen Sohn. So langsam hat Eva allerdings genug vom Schwangersein, wie sie ihren Followern in einigen Instagram-Storys verrät. "Ich bin so rund. Und ich fühle mich so unwohl. Ich gehe jeden Tag laufen, in der Hoffnung, dass das mein Baby schneller zur Welt bringt. Gott sei Dank kommt aus dieser ganzen Sache am Ende ein kleiner Mensch heraus", so die Schauspielerin und Filmproduzentin. Mit der Bewegung will sie die Geburt ein wenig beschleunigen. Da dürfte der kleine Mann sicher nicht mehr lange auf sich warten lassen!



