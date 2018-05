Sie ist eine wunderschöne werdende Mutter. Im vergangenen Dezember verkündete Eva Longoria (43), dass sie ihr erstes Kind bekommen wird. Seitdem freut sich der Desperate Housewives-Star riesig auf die Ankunft seines kleinen Engels. Erst kürzlich feierte die Beauty ihre Baby-Shower und war die strahlende Gastgeberin ganz in Weiß. Doch auch ihre Babykugel präsentiert die Schauspielerin gerne: Mit prallem Bauch posierte sie jetzt für ein Modemagazin.

Rechtzeitig zum Muttertag zierte ein Foto der 43-Jährigen das neue Cover des "IRIS Covet Book". Darauf treibt Eva in einem goldenen Kleid entspannt an der Wasseroberfläche eines Pools. Besonders beachtenswert ist dabei ihr prachtvoller Bump, den die werdende Mutter ganz bewusst zur Schau stellt. Auf Instagram äußerte sich die Darstellerin stolz über die Aufnahme: "Ich hatte so eine großartige Zeit beim Fotoshoot mit meinem Baby-Boy. Ich hoffe, es gefällt euch allen."

Das Coverfoto ist jedoch nicht der einzige Beweis dafür, dass sich die zukünftige Neumama in ihren besonderen Umständen pudelwohl zu fühlen scheint. Bei der Präsentation ihres Sterns auf dem Walk of Fame strahlte die Latina mit XXL-Kugel über beide Ohren. Über die Auszeichnung freute sich der Serienstar so sehr, dass ihr ein paar Tränen die Wange hinunterkullerten.

Instagram / aperalta27 Eva Longoria bei ihrer Babyshower

AdMedia / Splash News Eva Longoria beim Women's Empowerment Luncheon in L.A.

Axelle / Bauer Griffin LLC / Splash News Eva Longoria in Hollywood

