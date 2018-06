Supermodel Tyra Banks (44) liebt Make-up – das verriet sie vergangenen April in einem Interview. Die Moderatorin stehe dazu, dass sie nur in Ausnahmefällen ohne Schminke im Gesicht auf die Straße geht. Schließlich müsse sie aufgrund ihres Berufs immer top aussehen. Entsprechend hohen Seltenheitswert besitzt der Schnappschuss, den die US-Amerikanerin jetzt via Social Media teilte: Tyra zeigte sich ganz entspannt und komplett ungeschminkt im Urlaub!

Auf ihrem Instagram-Account postete der Victoria's Secret-Engel einige Fotos von ihrem Glamping-Trip. Ihre glamouröse Auszeit mit luxuriöser Camping-Ausstattung in freier Natur scheint das Model in vollen Zügen zu genießen: Tyra sieht total relaxed aus – und das ganz ohne Make-up im Gesicht! Ihre Fans feiern die 44-Jährige für ihren ungewohnt natürlichen Look.

In den Kommentaren unter den Pics wird sie von ihren Followern dazu ermutigt, sich häufiger ohne Schminke zu zeigen. "Wow, du solltest mal ein Fotoshooting komplett ohne Make-up machen, du siehst toll aus so!", meint nur einer der User. Ein anderer stellt begeistert fest: "Dein natürlicher Look ist total inspirierend! Du bist so schön, Tyra."

Instagram / tyrabanks Tyra Banks ungeschminkt

Cindy Ord / Getty Images Tyra Banks

Dimitrios Kambouris/GettyImages Tyra Banks

