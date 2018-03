Sie legte sich für ihre Schönheit unters Messer! Tyra Banks (44) begann als 15-Jährige ihre Modelkarriere, zählte Jahre später zu den Topverdienern in der Fashion-Industrie und überrascht jetzt ihre Fans mit einem besonderen Geständnis. Vor Kurzem brachte die brünette Beauty ihr erstes Buch mit dem Titel "Perfect Is Boring" (zu Deutsch: "Perfekt ist langweilig") auf den Markt – und darin schildert sie, dass sie keineswegs mit einem makellosen Körper auf die Welt kam.

Noch bevor ihre Karriere so richtig Fahrt aufnahm, ließ sich die heute 44-Jährige die Nasen richten. "Ich hatte Knochen in meiner Nase, die gewachsen sind und juckten. Ich konnte zwar gut atmen, trotzdem hielt ich eine Schönheitsoperation für nötig", erzählte die Laufsteg-Schönheit in einem Interview, das sie der Zeitschrift People zur Promotion ihres Buchs gab. Sie fühle sich verantwortlich, den Menschen die Wahrheit zu sagen: "Ich gebe es zu: Ich habe falsche Haare und ich ließ mir die Nase machen."

Tyra benutzt gern diverse Beauty-Helfer, um sich in Szene zu setzen. Der No-Make-up-Look sei daher auch nichts für sie, fügte sie in dem Gespräch hinzu. Stars wie Sängerin Alicia Keys (37) oder Schauspielerin Frances McDormand (60) präsentieren sich schon eine ganze Weile ohne Schminke in der Öffentlichkeit. "Als Model brauchte ich Make-up. Ich denke nicht, dass damit irgendwas falsch ist", erklärte America's next Topmodel-Moderatorin Tyra.

Christopher Polk/Getty Images Tyra Banks

Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images Tyra Banks, Moderatorin

Anzeige

Getty Images / Gary Gershoff Alicia Keys, Sängerin

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Tyra so offen über ihre Beauty-OP spricht? Total authentisch! Muss nicht sein! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de