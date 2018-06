Feiert Erich Klann (31) bald eine Let's Dance-Premiere? Der Profitänzer steht am Freitag im Finale der Show – mit Promi-Partnerin Judith Williams (45) will er sich den Titel "Dancing Star 2018" schnappen. Für Erich wäre das nicht das erste Mal: Schon in Staffel fünf gewann er mit Sportlerin Magdalena Brzeska (40), genau wie in der neunten Staffel mit Moderatorin Victoria Swarovski (24). Ob ihm jetzt das Sieges-Triple und gleichzeitig eine "Let's Dance"-Premiere gelingen werden? Einige Zeichen sprechen dafür!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de