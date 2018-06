Wer wird "Dancing Star 2018" und schnappt sich den Mega-Glitzerkugel-Pokal? Diese Frage wird morgen Abend bei Let's Dance endlich geklärt. Im Rennen um den Titel sind neben Unternehmerin Judith Williams (45) und Profi-Tänzer Erich Klann (31), auch Model Barbara Meier (31) mit Sergiu Luca (35) und Komiker Ingolf Lück (60) zusammen mit Ekaterina Leonova (31). Für das Finale hat sich jedes Duo ganz besondere Tänze vorgenommen!

In der letzten Show performen die Paare jeweils ihren Lieblingstanz der Staffel, einen Freestyle und einen Jurytanz. Der Favorit von Judith und Erich ist der Paso Doble zu Georges Bizets "Habanera". Von der Jury gibt es eine feurige Salsa und freestyle performen die beiden zum Musical "Wicked". Ekat und Ingolf legen morgen als Lieblingstanz einen Tango aufs Parkett. Dazu gibt es einen Quickstepp und einen Freestyle zum Film Shrek – ob Ingolf sich da wohl wieder grün anmalen wird?

Rotschopf Barbara setzt bei ihrem Lieblingstanz zur Primetime nicht auf Schnelligkeit. Mit einem langsamen Walzer zu "My Love" von Sia aus dem Film Twilight will sie bei der Jury punkten. Außerdem präsentiert sie mit Sergiu noch eine Salsa und einen Freestyle zum Filmklassiker "The Bodyguard".

Alle Tänze im Überblick:

Judith Williams und Erich Klann:

Paso Doble zu "Habanera" von Georges Bizet

Salsa zu "Salsa" von Yuri Buenaventura

Freestyle zum Musical "Wicked"

Barbara Meier und Sergiu Luca:

Langsamer Walzer zu "My Love" von Sia

Salsa zu "Subeme La Radio" von Enrique Iglesias (43)

Freestyle zum Film "Bodyguard"

Ingolf Lück und Ekaterina Leonova:

Tango zu "Somebody Is Watching Me" von Rockwell

Quickstepp zu "We Go Together"

Freestyle zum Film "Shrek"

Florian Ebener/Getty Images Judith Williams und Erich Klann bei "Let's Dance"

Florian Ebener/Getty Images Ekaterina Leonova und Ingolf Lück im "Let's Dance"-Halbfinale

Florian Ebener/Getty Images Sergiu Luca und Barabara Meier im "Let's Dance"-Halbfinale in Köln

MG RTL D / Stefan Gregorowius Moderatorin Victoria Swarovski mit dem begehrten "Let's Dance"-Pokal



