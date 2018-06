Joachim Llambi (53) setzt Akzente – und zwar in pink! Der Let's Dance-Juror machte sich fürs große Finale der diesjährigen Staffel schick und tauschte seinen sonst so modisch-dunklen Anzug gegen eine Kutte in Knallfarbe. Sein Markenzeichen, die schwarze Fliege, blieb. Auch der Schnitt war ein bekannter. Aber so farbenfroh und -intensiv hatten Fans und Kollegen den Profi-Tänzer noch nie gesehen!

Wer jetzt aber glaubt, heute war das erste Mal, dass Joachim seine wilde Seite zeigte, der irrt. Denn auch im Leopardenmuster und goldglänzend machte er in der Vergangenheit eine äußerst gute Figur. Das strenge Jury-Mitglied gab gegenüber der WAZ an, Maßanzüge zu tragen. "Aber bei zwölf Sendungen von 'Let’s Dance' nur in etwa zwei, drei. Immer dann, wenn etwa für Gala-Sendungen Smoking gefordert ist, oder was mit Glimmer, Glitzer und Tralala", verriet Joachim. So wie heute!

Wie gefiel euch der Look des Jurors? Oder hättet ihr ihn lieber wieder im Tiermuster gesehen? Vielleicht mochtet ihr ja seinen Goldanzug am liebsten. Stimmt in unserer Umfrage ab.

"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi

Joachim Llambi in der Jury von "Let's Dance"

"Let's Dance"-Juroren Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

