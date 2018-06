Joachim Llambi (53) kann sich einfach nicht entscheiden! Schon in wenigen Stunden geht es bei Let's Dance wieder um alles: Zum letzten Mal in diesem Jahr versuchen die Kandidaten im großen Finale, die Jury und das Publikum von sich zu überzeugen. In der diesjährigen Staffel treten dabei Ingolf Lück (60), Judith Williams (45) und Barbara Meier (31) gegeneinander an – doch wer schnappt sich den Titel? Bei den guten Leistungen der Finalisten ist selbst Jury-Chef Joachim Llambi unsicher, wer die besten Chancen hat!

Gegenüber der Bild gab der einstige Profitänzer nun seine Siegprognose ab – doch die fiel überraschend unklar aus: "Ingolf will den Leuten unbedingt zeigen, dass er auch in seinem Alter noch mithalten kann. Von den drei Finalisten der Greifbarste. Ihm könnte ein Überraschungscoup gelingen, weil er sehr beliebt ist und das Publikum unterhalten kann!", tendierte er zunächst zu dem Komiker – schwärmte anschließend aber auch von Unternehmerin Judith und Model Barbara: "Judith ist die Starke. Sehr tough und temperamentvoll. Barbara ist die Fleißige. Sie ist sehr akribisch, das hilft ihr bei der Vorbereitung!" Insgesamt sei das Finale für ihn so offen, wie noch nie zuvor – der Gewinn sei von der Tagesform der Teilnehmer abhängig.

Im Gegensatz zu Herrn Llambi sind sich die Promiflash-Leser schon jetzt sicher, wer den Pokal heute Abend mit nach Hause nehmen wird: Beinahe 50 Prozent der Stimmen gingen in einer Umfrage an Ingolf, der somit klar vor Judith (34,6 Prozent) und Barbara (16,9 Prozent) lag.

Getty Images Die "Let's Dance"-Finalisten und ihre Tanzpartner

Florian Ebener / Getty Images Ekaterina Leonova und Ingolf Lück

MG RTL D / Arya Shirazi Barbara Meier und Judith Williams bei "Let's Dance"

