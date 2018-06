Muss Liebe schön sein! Die stolzen Zwillingseltern Amal (40) und George Clooney (57) können auch nach vier Jahren Ehe die Hände in der Öffentlichkeit nicht voneinander lassen. Als der Oscar-Preisträger am Donnerstag für sein Lebenswerk geehrt wurde, turtelte sich das Traumpaar über den roten Teppich und tauschte leidenschaftliche Küsse. Auch während der Veranstaltung des Filmverbands American Film Institute warfen sich die beiden ständig verliebte Blicke zu. Dann hielt Amal auch noch eine emotionale Rede, die niedlicher nicht hätte sein können.

Die Menschenrechtsanwältin verzauberte ihren Ehemann und die zahlreichen Fans und Fotografen in einem blasspinken, schulterfreien Traum von Prada, den sie mit goldenen Sandalen kombinierte. Dann ließ sie die Herzen der Anwesenden noch schneller schlagen, als sie in einer Rede in den höchsten Tönen von ihrem Liebsten schwärmte: "Ich konnte nicht schlafen, als wir räumlich getrennt waren, und mir wurde gesagt, dass ich ein bestimmtes Grinsen und einen schräg geneigten Kopf präsentierte, wenn ich seine SMS las oder die Briefe, die er in meiner Tasche versteckte..." Fünf Jahre später habe sich nichts daran geändert. Er sei die Person, die sie am meisten bewundere und der Mensch, dessen Lächeln sie jedes Mal dahin schmelzen ließe.

George nahm den Award im Dolby Theatre in Hollywood entgegen, den berühmten Hallen, in denen auch Jahr für Jahr der Oscar verliehen wird. Den durfte der Frauenschwarm bisher sogar schon zweimal entgegen nehmen – 2012 wurde "Argo", an dessen Produktion er beteiligt war, als bester Film ausgezeichnet. 2005 durfte er bereits den Goldjungen als bester Nebendarsteller im Streifen "Syriana" in Empfang nehmen. George wurde an diesem Abend als Schauspieler, Regisseur, Autor, Produzent und für sein humanitäres Engagement geehrt. Wie findet ihr die Rede von Amal?

