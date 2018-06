Am Freitagabend im großen Let's Dance-Finale wird der Dancing Star 2018 gekürt. Ob Barbara Meier (31), Judith Williams (45) oder Ingolf Lück (60) den Titel gewinnen? Promiflash sprach in Berlin mit der ehemaligen "Let's Dance"-Gewinnerin Susan Sideropoulos (37) und ließ die Schauspielerin eine Prognose abgeben. Sie sieht eine Kandidatin ganz klar an der Spitze: “Ich, glaube es wird Judith. Sie hat einfach eine Hammerentwicklung hinter sich und ich finde sie einfach auch so wahnsinnig inspirierend.”



