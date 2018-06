Dirty-Judith Williams (45) ist zurück! Show für Show gab die Let's Dance-Kandidatin Vollgas und wuchs Woche für Woche über sich hinaus. Mit einer Performance hatte die Unternehmerin allerdings ein wenig zu kämpfen. Mit der Salsa wollte es einfach nicht klappen. Vor allem Juror Joachim Llambi (53) nahm bei seiner Wertung kein Blatt vor den Mund: Ihm fehlte einfach die Leidenschaft! Jetzt bekam Judith im Finale eine zweite Chance und haute mit ihrer Nummer sogar den sonst so strengen Llambi vom Hocker!

Für jeden Finalisten wählte die dreiköpfige Jury einen Tanz, den die Kandidaten schon einmal performt hatten, bei denen sie sich allerdings noch steigen könnten. Für Judith und ihren Coach Erich Klann (31) bedeutete das: Sie müssen ihre Salsa noch einmal zum Besten geben. Motsi besuchte das Duo im Vorfeld beim Training und stellte klar: Sie will Judiths leidenschaftliche Seite sehen. Doch konnte die 45-Jährige am Ende mit ihrem Tanz im Finale Publikum und Jury überzeugen? Die Antwort ist ganz klar: Ja! "Das war wirklich Judith. Du bist eine Powerfrau, das hat man in deinen Augen und in deinen Bewegungen gesehen", schwärmte die schwangere Motsi nach dem Auftritt. Sie habe endlich wieder die Dirty-Judith gesehen.

Auch Llambi war ganz angetan von der feurigen Performance: "Als ihr das letzte Mal Salsa getanzt habt, hab ich vier Punkte gegeben. Die Salsa jetzt war so, wie wir uns das vorgestellt haben. Das war echt eine geile Vorlage, die du in der ersten Runde geliefert hast.” Während es für die Salsa vor einigen Wochen noch 18 Pünktchen gab, konnte sich Judith jetzt über satte 27 Punkte freuen.

Andreas Rentz / Getty Images Tänzer Erich Klann mit Unternehmerin Judith Williams

Florian Ebener/Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei der sechsten "Let's Dance"-Folge

Florian Ebener/Getty Images Judith Williams bei "Let's Dance" in Köln

