Es war die Sensation für alle Fans von Sarah Lombardi (25). Die einstige DSDS-Finalistin machte mit einem geheimnisvollen Liebespost ihre neue Beziehung öffentlich. Im Netz ließen ihre Anhänger ihr direkt eine Welle der Freude zukommen und überwältigten die Kölnerin komplett. Jetzt trat die Sängerin bei dem Jubiläum der Modemarke Angermaier auf und strahlte auf der Bühne über beide Ohren: Sarahs Liebesglück scheint aktuell perfekt zu sein.

Gegenüber Bild verriet die 25-Jährige nun, wie verliebt sie ist: "Es ist schön, dass man mir ansieht, wie es mir geht. Ich möchte mit jemandem gemeinsam alt werden. Gerade fühlt sich das alles sehr schön an." Doch werde sie ihren Roberto fürs Erste nicht in die Öffentlichkeit ziehen. "Ich habe aus der Vergangenheit viel gelernt und möchte private Dinge etwas anders angehen und gewisse Sachen mehr für mich behalten", erklärte Sarah.

Und was sagt ihr Ex und Noch-Ehemann Pietro (25) zu ihrer neuen Liebe? Der Karlsruher freut sich total für seine ehemalige Partnerin. Die neue Liebe überraschte ihn aber nicht: Dass Sarah und Roberto schon länger in love sind, wusste der ehemalige DSDS-Sieger.

Hannes Magerstaedt/Getty Images Sarah Lombardi, Sängerin

Facebook / Roberto Roberto hält die Hand von Sarah Lombardi

Florian Ebener/Getty Images Pietro Lombardi 2018 zu Besuch in der neunten "Let's Dance"-Show

