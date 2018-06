Gut anderthalb Jahre ist es her, dass Sarah Lombardi (25) durch ihre Affäre mit Michal für jede Menge Negativschlagzeilen gesorgt hat. Nach der schmutzigen Trennung von ihrem Nochmann Pietro Lombardi (25) und der anhaltenden Liaison mit ihrer Jugendliebe war Sarah monatelang der Mittelpunkt fieser Hassattacken. Dieses Kapitel ist mittlerweile abgeschlossen – Pietro und Sarah sind heute tatsächlich Freunde. Und auch in der Liebe läuft es besser für die Mama des kleinen Alessio (2). Auf Social Media gibt sie bekannt: Sie ist wieder in festen Händen und bekommt dafür jede Menge positives Feedback!

Mit den Worten "Liebe ist nicht etwas, das du findest, Liebe ist etwas, was dich findet. Ich liebe jeden Moment, den ich mit dir verbringe", verkündet Sarah auf Instagram die frohe Botschaft. Dazu gibt es zwar kein richtiges Pärchenfoto, aber immerhin den tätowierten linken Unterarm ihres neuen Freundes zu Gesicht. Das scheint den Followern fürs Erste zu reichen – sie kommentieren den Post mit zahlreichen Glückwünschen.

"Ich wünsche dir von Herzen, dass du den Mann fürs Leben gefunden hast," heißt es von einigen Nutzern. Ein paar Witzbolde können sich aber auch diesen Spruch nicht verkneifen: "Hauptsache Alessio geht es gut." Scheint so, als würde es nicht nur dem kleinen Spross, sondern auch seiner Mama momentan richtig gut gehen!

Andreas Rentz/Getty Images Pietro Lombardi und Sarah Lombardi bei "2017! Menschen, Bilder, Emotionen"

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Musikerin

Anzeige

Instagram/sarellax3 Sarah Lombardi, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de