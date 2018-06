Sarah Lombardi (25) schwebt wieder auf neuen Liebes-Wolken – und ihr Ex Pietro Lombardi (25) weiß auch, wie lange schon! Die Musikerin machte mit einem süßen Couple-Schnappschuss auf Instagram am Dienstag klar: Sie ist wieder in einer Beziehung! Für ihren Noch-Ehemann Pie kommt diese Nachricht aber nicht überraschend – er ist schon lange in Sarahs neues Liebesleben eingeweiht, wie er Bild verraten hat: "Ich wusste davon. Sie hatte vor einem halben Jahr erzählt, dass sie jemanden kennengelernt hat, aber nicht wen."



