Ihm ist der Online-Hate schnuppe! Wegen seiner Flirt-Offensive in der TV-Show Bachelor in Paradise und den Gerüchten um eine angebliche Freundin musste Sebastian Fobe (32) in den vergangenen Tagen viel Kritik und klare Worte von Insel-Mitbewohner Paul Janke (36) einstecken. Promiflash hat bei dem Ex-Bachelorette-Kandidaten nachgefragt, wie er mit dem Social-Media-Gemecker umgeht. "Klar macht man sich mal über das eine oder andere Ding Gedanken, aber grundsätzlich: Was soll's. Es gehört immer dazu", zeigte er sich im Interview gelassen. Alle Infos zu "Bachelor in Paradise" im Special bei RTL.de



