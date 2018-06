Das letzte Jahr hätte für Sarah Harrison (27) nicht schöner sein können! Die Ex-Bachelor-Kandidatin heiratete nicht nur ihren Liebsten Dominic (26), sie wurde auch zum ersten Mal Mama. Die kleine Mia Rose stellt seitdem das Leben der Turteltauben auf den Kopf. Am Mittwoch feierte Sarah ihren 27. Ehrentag. Die stolze Mutter hat trotz jeder Menge unglaublicher Geschenke ihren größten Schatz bereits gefunden: ihre Tochter Mia Rose!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Sarah einen zuckersüßen Schnappschuss mit ihrer Maus. "Der beste Geburtstag meines Leben", kommentierte sie das Foto, auf dem sie eng an ihre Prinzessin gekuschelt in die Kamera lächelt. Die Influencerin scheint ihr neues Leben als Vollblutmama sichtlich zu genießen – und so macht Mia Rose offenbar auch Sarahs Tag zu etwas ganz Besonderem: Es war ihr erster Geburtstag als Mutter!

Aber Sarah feierte in diesem Jahr nicht nur dieses Jubiläum mit ihrer Tochter. Bereits im Mai zelebrierte die Beauty zum ersten Mal den Muttertag – und platzte bei Social Media beinah vor Stolz. "Jetzt bin ich selber Mama, das wohl Schönste, was einer Frau im Leben passieren kann. Ich werde versuchen, die beste Mama zu sein, die ich nur sein kann und ihr die Welt zu Füßen legen", versprach Sarah.

Instagram/sarah.harrison.official Sarah Harrison an ihrem 27. Geburtstag

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah, Mia Rose und Dominic Harrison

Anzeige

Instagram/sarah.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison

Anzeige

Folgt ihr den Harrisons bei Social Media? Ja, natürlich! Nein, bisher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de