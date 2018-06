Selbst ein erfolgreiches Model wie Lena Gercke (30) war noch nicht überall! Seit ihrem GNTM-Sieg 2006 ist die Cloppenburgerin beruflich heiß begehrt, fliegt für sommerliche Bikini-Shootings zu den paradiesischsten Orten. Privat blieb der eine oder andere Reisewunsch bisher allerdings unerfüllt, wie Lena bei der Vorstellung ihrer Limited Edition für Palmolive gegenüber Promiflash ausplauderte: ”Ich habe so eine unendliche Bucket-List an Reisen, tatsächlich. Ganz oben bei mir, was ich als Nächstes machen möchte, sind Hawaii und Australien. Weil es einfach auch so wahnsinnig weit weg ist, habe ich irgendwie noch nicht die Zeit gefunden, mir dafür so lange frei zu halten.”



