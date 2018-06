Faulenzen in den Ferien? Wenn es nach Malia Obama geht, auf keinen Fall. Die 19-Jährige hat ihr erstes Jahr an der Eliteuniversität Harvard hinter sich und vertreibt sich die Zeit im Big Apple. Die älteste Tochter des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (56) hat offiziell Semesterferien und erholte sich in New York von den Strapazen der Klausuren. Wie aber entspannt sich eine Politikertochter nach einem langen Lernmarathon?

Malia trainierte sich den Stress der letzten Prüfungen einfach weg. Am Montag schlenderte sie nach einem Workout in Sportswear und mit stylischen ultralangen Braids durch die Straßen des Szeneviertels SoHo. Fitness hatte schon immer einen besonderen Stellenwert in der Familie Obama. Mama Michelle (54) und ihre Tochter Sasha (16) trieben ebenfalls Sport im Urlaub und wurden letztes Jahr beim Yoga auf Hawaii entdeckt. Malia macht ihr eigenes Ding und hält auch in den Ferien den Sportsgeist ihrer Familie oben.

Weg von zu Hause erholte sich die Politikertochter offenbar auch ohne ihren vermeintlichen Schwarm Rory Farquharson. Der Brite ist wie Malia, ebenfalls Student an der renommierten Uni und zeigte sich bereits knutschend mit ihr in der Öffentlichkeit. Dieses Mal war sie solo unterwegs und machte sich fit für den Sommer.

Mandel Ngan/AFP/Getty Images Barack und Malia Obama am Chicago O'Hare Flughafen

Anzeige

Getty Images Barack Obama und seiner Tochter Malia auf dem Rasen des Weißen Hauses

Anzeige

AFP / Freier Fotograf / Getty Images Barack Obama, Michelle Obama und ihre Töchter Sasha und Malia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de