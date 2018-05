Sie bringt frischen Wind in den Palast! Herzogin Meghan (36) ist seit ihrer Traumhochzeit mit Prinz Harry (33) offiziell Teil der britischen Königsfamilie. In Sachen Auftritt und Benehmen hat sie daher so manche Erwartungen zu erfüllen – bislang fügt sie sich gut in das Leben als Adelsmitglied ein. Dabei hat Meghan einen ganz anderen Background als Herzogin Kate (36) und Co. Gegenüber Promiflash verrieten echte Royal-Fans in Windsor: Das unterscheidet Meghan von den restlichen Blaublütlern!

Während Ehemann Harry und seine Familie zwar größtenteils Ausbildungen abschlossen und auch für kurze Zeit meist militärischen Berufen nachgingen, hat Meghan nach ihrem Universitätsabschluss für ihre Passion gelebt. Ein Royal-Fan erklärte: "Sie ist eine Frau, die ihren eigenen Karriereweg gegangen ist, als Schauspielerin. Sie ist eine tolle Botschafterin für das Vereinigte Königreich." Meghan habe sich ihre Karriere über einen langen Zeitraum selbst aufgebaut und nutze ihren Einfluss: "Sie ist anders als jeder, der bisher in die royale Familie gekommen ist. Sie spricht lautstark über Dinge, über die gesprochen werden muss", so ein anderer Anhänger der Königsfamilie.

Doch noch etwas an Meghan sorgt für Begeisterung: "Dass nicht alles an ihr perfekt ist, dass es auch in der Familie ein wenig Unstimmigkeiten gibt. Das macht sie sympathisch", sind sich die Royal-Fans in Windsor einig. So herrscht beispielsweise zwischen Meghan und ihrer Halbschwester Samantha Grant seit Jahren Eiszeit und auch zu ihrem Bruder Thomas Markle Jr. hat Meghan keinen Kontakt. Ihr Vater Thomas Markle Sr. hatte zudem in den Tagen vor der Hochzeit für jede Menge Schlagzeilen gesorgt. Am Ende wurde Meghan nur von ihrer Mutter Doria Ragland am wohl wichtigsten Tag ihres Lebens begleitet.

Instagram/halfadams Meghan Markle am Set von "Suits"

Anzeige

Tim Stewart / Splash News Meghan und Thomas Markle Sr.

Anzeige

OLI SCARFF/AFP/Getty Images Doria Ragland und Herzogin Meghan bei der Royal-Wedding

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de