Tanzen ist keine Frage des Alters. Seit gestern Nacht ist klar: Ingolf Lück (60) ist Dancing Star 2018! Im großen Finale von Let's Dance konnte sich der Comedian gleich gegen zwei ehrgeizige Ladys durchsetzen: Sowohl Model Barbara Meier (31) als auch Beauty-Unternehmerin Judith Williams (45) hatten gegen den humorvollen Bielefelder keine Chance. Ingolf begeisterte die Jury und das Publikum gleichermaßen – und schreibt mit seinem gefeierten Sieg sogar Show-Geschichte!

Kurz vor seinem letzten Gang auf das TV-Parkett gab sich der Berufswitzbold höchst motiviert. Den Grund verriet er im RTL-Interview: "Würde ich gewinnen, wäre ich der älteste Gewinner weltweit. Auf dem Treppchen bin ich schon, jetzt will ich den Pokal." Und sein Siegeswille zahlte sich aus! Mit energiegeladenen und vor allem humorvollen Performances zog Ingolf alle in seinen Bann. Mit 60 Jahren wurde er zum Show- und damit tatsächlich zum ältesten Formatsieger weltweit gekürt!

Die Anstrengungen der letzten zwölf Wochen haben sich für den zweifachen Vater also mehr als gelohnt. Dass es die harten Trainings mit Tanzprofi Ekaterina Leonova (31) aber ganz schön in sich hatten, verriet der 1,92 Meter große Entertainer gleich mit: "Es war eine ausgefüllte Zeit. Dass man so an seine Grenzen kommt, denkt man vorher nicht." Ingolf ist über die letzten drei Monate über sich hinaus gewachsen – und damit wohl zurecht der strahlende Sieger der elften Staffel!

Florian Ebener/GettyImages Massimo Sinató, Ekaterina Leonova, Ingolf Lück und Julia Dietze im "Let's Dance"-Finale 2018

Anzeige

Instagram / ekatleonova Ingolf Lück und Ekaterina Leonova

Anzeige

Florian Ebener / Getty Images Komiker Ingolf Lück bei "Let's Dance", 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de