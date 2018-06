Da war was los nach dem Finale von Let's Dance! Nach dem Sieg von Ingolf Lück (60) in dem Tanzwettbewerb kannte die Freude keine Grenzen. Die vorher ausgeschiedenen Kandidaten feierten zusammen mit dem Comedian ein rauschendes Fest. Auf Instagram ließen die Showteilnehmer ihre Fans an der Feier teilhaben: Tanzprofi Massimo Sinató (37) ließ seine Kollegin Ekaterina Leonova (31), die Tanzpartnerin des Gewinners, hochleben und auch YouTuber Roman Lochmann (19) legte eine flotte Sohle aufs Parkett. Höhepunkt der Sause war eine große Polonaise zu strammen Techno-Beats.



