Dass die Mitglieder der Kelly Family Gold in der Kehle haben, ist spätestens seit dem Erfolgsalbum "Over the Hump" aus dem Jahre 1994 weltweit bekannt. Nun stellte sich wohl wenig überraschend heraus: Dieses musikalische Talent hat auch Gabriel Kelly von seinem Vater Angelo Kelly (36) geerbt. In einer Episode der VOX-Auswanderersendung Goodbye Deutschland entpuppte sich der Teenager als echtes Gesangstalent.

Ganz nach dem Motto "Zurück zu den Wurzeln" zieht die siebenköpfige Familie mit dem Pferdewagen durch Irland. "Am Ende gibt es nichts Schöneres als ein Lagerfeuer und dann ein bisschen Musik machen", schwärmte Angelo in der VOX-Sendung. "Das ist eine schöne Art, miteinander Zeit zu verbringen." Die Gelegenheit, am Lagerfeuer zu sitzen, nutzte auch sein ältester Sprössling und gab seinen ersten selbst geschriebenen Song "Love Side Effects" zum Besten. Es war eine Premiere, wie Gabriel gestand: "Den habe ich da das erste Mal vor der Familie gesungen." Der Teenie-Schwarm hatte jedoch Selbstzweifel, ob seine Performance gut genug war: "Ich will gar nicht wissen, wie sich das dann da angehört hat."

Die Sound-Sorge war völlig unberechtigt. Der Song kam so gut an, dass sich der 16-Jährige ein halbes Jahr später im Tonstudio wiederfand. Dort spielte der angehende Pop-Star das Stück für das Musikalbum "Irish Hearts" seiner Familie ein. Dabei gab ihm Papa Angelo Tipps und half beim Arrangieren. Was wohl Joey Kelly von den musikalischen Ambitionen seines Neffen hält? Als die Kelly Family 2017 erfolgreich ihr Comeback feierte, konnte sich der 45-Jährige den erneuten Mega-Erfolg seines Klans überhaupt nicht erklären.

