Ist bei Familie Harrison schon das nächste Baby unterwegs? Erst vor rund sechs Monaten wurden Dominic Harrison (26) und seine Frau Sarah (27) zum ersten Mal Eltern. Die kleine Mia Rose ist der ganze Stolz der beiden Turteltauben. Aber bekommt die süße Maus schon jetzt ein Geschwisterchen? Nach einem Beitrag in Sarahs Instagram-Story sind sich die Fans sicher: Die 27-Jährige ist wieder schwanger.

"Boy or Girl? Wir haben heute das Geschlecht unseren Freunden mitgeteilt mit einem Ballon – kennt ihr das?", schrieb die junge Mama auf ihrem Account. Und es dauerte nicht lang, bis die ersten Fans sie ganz aufgeregt fragten, ob sie ein Kind erwarte. Selbst total überrascht von den unzähligen Anfragen reagierte Sarah wenig später: "Das sind nur die Kommentare. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele private Nachrichten angekommen sind. Ich dachte, ich habe mich ordentlich ausgedrückt gestern im Text." Scheint so, als handle es sich nur um ein Missverständnis.

Und spätestens nach ihren nächsten Posts ist klar: Nicht Sarah ist schwanger, sondern ihre Freundin, für die sie am Samstag eine rosarote Baby-Party geschmissen hat. Aber grundsätzlich scheinen die Harrisons sich wohl noch weiteren Nachwuchs zu wünschen, denn in einem YouTube-Video vor knapp zwei Jahren hat das Paar verraten: Sie freuen sich auf "Schoko-Babys" – also Plural! Das klingt ganz danach, als sei die Familienplanung der beiden noch nicht abgeschlossen.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Instagram / dominic.harrison.official Sarah und Dominic Harrison in Ischgl

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de