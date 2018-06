Jessica Alba (37) ist neben ihrem Erfolg als Schauspielerin auch noch eine Vollblutmami: Sie liebt ihre drei Kids Honor (10), Haven (6) und Hayes über alles und zeigt das gerne mit süßen Schnappschüssen via Social Media. Nun feierte ihr ältester Spross Geburtstag und die Mama widmete ihr einen rührenden Beitrag im Netz. Auf dem dazugehörigen Bild fällt eine Sache besonders auf: Töchterchen Honor wird Jessica immer ähnlicher!

Auf dem Foto, das die 37-Jährige vergangenen Donnerstag auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte, sieht man ihre Erstgeborene mit Geschenken vor sich in die Kamera lächeln. Dieses Grinsen und auch die Gesichtszüge kommen einem sofort bekannt vor: Honor sieht genauso aus wie ihre schöne Mama! Und die ist mächtig stolz auf ihre Tochter. Unter dem Bild schrieb sie: "Mein kleines Mädchen Honor ist 10! Ich kann es kaum fassen! Sie ist so freundlich, fürsorglich und intelligent [...]. Ich bin so froh, dass ich ihre Mutter bin!"

Neben Gratulationen zum Geburtstag betonten viele Fans unter dem Post, dass die 10-Jährige ihrer Mutter wirklich wie aus dem Gesicht geschnitten sei. "Wahnsinn, sie sieht wirklich genauso aus wie du!", "Honor sieht aus wie ein jüngerer Zwilling von dir, Jessica!" , "Sie ist wie eine Kopie von dir", lauten nur einige der erstaunten Kommentare der User.

Instagram / jessicaalba Jessica Alba mit ihren Kindern Haven, Hayes und Honor (v.l.)

Instagram / jessicaalba Jessica Alba und ihre Kinder Haven, Honor und Hayes

Craig Barritt/ Getty Images Jessica Alba, Hollywood-Star

