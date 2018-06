Noch nie war ein Let's Dance-Finale so spannend wie in diesem Jahr! Der Grund: Es gab keinen eindeutigen Favoriten. Alle drei Promis – Judith Williams (45), Ingolf Lück (60) und Barbara Meier (31) – hatten große Chancen, "Dancing Star 2018" zu werden. Selbst Jury-Urgestein Joachim Llambi (53) fiel es im Vorfeld schwer, eine Siegerprognose abzugeben. Am Ende tanzte sich Ingolf als ältester Kandidat der deutschen Show-Historie an die Spitze – völlig zu Recht oder hätten seine weiblichen Mistreiterinnen den Titel mehr verdient?

Im Herzklopffinale konnte sich der Comedian zusammen mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (31) gegen die Unternehmerin Judith Williams durchsetzten. Für die Fans des RTL-Formats die absolut richtige Entscheidung. Fast 8.940 Promiflash-Leser haben an der "Hat Ingolf verdient gewonnen"-Umfrage teilgenommen. 7.842 der Stimmen, sprich stolze 87,7 Prozent, sind davon überzeugt, dass der sympathische Komiker nicht ohne Grund auf dem ersten Platz gelandet ist. Lediglich 12,3 Prozent (1.096 Votes) hätten Judith oder Barbara den Sieg gewünscht.

Vor dem Finale erklärte Joachim Llambi im Bild-Interview, weshalb er Ingolf große Chancen auf den Sieg einräumt: "Ingolf will den Leuten unbedingt zeigen, dass er auch in seinem Alter noch mithalten kann." Außerdem habe er Tanztalent und sei von den drei Finalisten der Greifbarste. "Ihm könnte ein Überraschungscoup gelingen, weil er sehr beliebt ist und das Publikum unterhalten kann", führte der Juror weiter aus. Und tatsächlich: Der Schauspieler ertanzte sich 89 von 90 möglichen Punkten und sorgte insbesondere mit seiner dritten Performance, dem Freestyle zu Shrek, für pures Entertainment.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Finalisten 2018 Barbara Meier, Ingolf Lück und Judith Williams mit ihren Partnern

Florian Ebener/Getty Images Ekaterina Leonova und Ingolf Lück, "Let's Dance"-Siegerpaar 2018

Florian Ebener/Getty Images Ingolf Lück und Ekaterina Leonova mit ihrem Freestyle zu Shrek im "Let's Dance"-Finale

