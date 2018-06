Victoria Swarovski (24) hat es geschafft – mit dem Let's Dance-Finale am vergangenen Freitag geht das Moderations-Debüt der Edelsteinerbin offiziell zu Ende. War sie zu Beginn der Staffel noch etwas nervös in ihrer neuen Rolle, groovte sich Vici nach und nach immer mehr ein und ließ sich auch von ein paar Missgeschicken nicht unterkriegen. Jetzt zog die Liebste von Werner Mürz Bilanz – bereut Victoria ihren Versuch als Show-Gastgeberin?

Nur wenige Tage nach dem großen Tanzshowdown meldete sich Vici bei ihren Fans via Instagram und fasste noch einmal ihre Erlebnisse bei "Let's Dance" zusammen: "Was für ein unglaubliches Finale! Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer, aber natürlich besonders an den Dancing Star 2018 Ingolf Lück (60) und Ekaterina Leonova. Ich werde euch alle sehr vermissen! Das war einfach eine unglaubliche Erfahrung", erklärte sie unter einem der Sendungsfotos.

Die Österreicherin zieht ein positives Fazit. Und die Fans sind ohnehin angetan von der Leistung ihres Idols in den vergangenen Wochen. "Du kannst mega-stolz auf dich sein. Du hast das hervorragend gemeistert" oder "Deine Leistung ist mit jeder Show besser geworden", waren nur zwei der motivierenden und begeisterten Kommentare. Welchen Moderationsjob Victoria wohl als Nächstes an Land zieht? Ihre Follower werden sie dabei mit Sicherheit wieder so tatkräftig unterstützen.

Florian Ebener/Getty Images Victoria Swarovski und Daniel Hartwich in der vierten "Let's Dance"-Show

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Victoria Swarovski, "Let's Dance"-Moderatorin

Anzeige

Andreas Rentz / Staff / Getty Images Victoria Swarovski in der zweiten Folge von "Let's Dance" 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de